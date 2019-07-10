Учёные-медики в больнице общего профиля города Бостоне (штат Массачусетс, США) провели рекордное по продолжительности исследование мозга методом магнитно-резонансной томографии, которое длилось более 100 часов.
Полученное трёхмерное изображение зафиксировало объекты размером менее 0,1 миллиметра, передает planet-today.ru
Исследованный головной мозг принадлежал 58-летней женщине, умершей от вирусной пневмонии три года назад. Всё это время мозг, пожертвованный для исследований, сохранялся в неповреждённом виде. Для проведения сканирования американские специалисты соорудили специальную уретановую оболочку, которая удерживала обследуемый орган в неподвижном состоянии.
Магнитно-резонансная томография проводилась при помощи современного аппарата под названием "7 Тесла", позволяющего получать изображения с высоким разрешением.
Подобная детализация невозможна при обследовании живого человека, поскольку малейшие движения приведут к смазыванию изображения.
По мнению исследователей, полученный ими результат поможет всему научному сообществу лучше понять устройство и работу мозга, в том числе для открытия новых методов лечения различных заболеваний.
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