Volkswagen Beetle сняли с конвейера после более чем 80 лет производства

Концерн Volkswagen прекратил выпуск модели Beetle (жук), одного из самых популярных в истории автомобилей. Последний "Жук" сошел с конвейера в среду на заводе в Мексике, где его собирали с 1967 г.

Фердинанд Порше представил предвестника популярного "Жука" нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру в 1938 г. Модель разрабатывалась как народный автомобиль, доступный и простой в эксплуатации, сообщает Вести.ru.



Но во время Второй мировой войны модель не стала популярной.



Второе рождение "Жук" пережил в послевоенные годы. К 1955 г. было выпущено более миллиона единиц модели Volkswagen. В 1960-х гг. автомобиль получил официальное название "Жук" и стал всемирно известным.



Удачная конструкция и компоновка сделали модель популярной на долгие годы.



Двигатель, расположенный в задней части, удачно загружал заднюю ось, обеспечивая отличную тягу в сложных условиях.



"Жук" не раз обновлялся, и выпускались разные версии. В 1997 г. Volkswagen представил новый "Жук" - модель дополнили разработками Volkswagen Golf, а двигатель перенесли вперед. С 2003 г. концерн VW начал производить обновленную версию "Жука" - Beetle New.



"Жуки" использовались и в полиции, и в службах скорой помощи. После 80 лет триумфа модель окончательно становится раритетом.

