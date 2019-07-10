Apă-Canal предупредил об отключении воды в четверг

На нескольких улицах столичного района Телецентр в четверг, 11 июля, будет приостановлено водоснабжение. По данным „Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена с 09.00 до 21.00.

Воды временно не будет на улицах Г. Асаки, 63-71, в том числе в номерах с дробью, Короленко 1, Академической 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4 и на Спырченоая 4/1,4/3,5/4. Отключения воды связаны с выполнением плановых работ, передает IPN.

С 09.00 до 23.00 поставщик воды планирует работы на ул. Балнеарэ, 2 в городе Вадул-луй-Водэ. В результате, воды не будет на базах отдыха: „Орхидея”, „Днестр”, „Аркадия”, „Ла зэвой”, „Флоричка”, „Фауна”, „Местякэн”, „Нептун”, „Брэдулец”, „Сэлчиоара”, „Одиссей”, „Светлана”, „Автомобилист”, „Пэдурий”, „Экзотик” и санаторий „Сперанца”.

Частично подача воды будет прекращена в коммуне Бэлэбэнешть.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.