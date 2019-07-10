На нескольких улицах столичного района Телецентр в четверг, 11 июля, будет приостановлено водоснабжение. По данным „Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена с 09.00 до 21.00.
Воды временно не будет на улицах Г. Асаки, 63-71, в том числе в номерах с дробью, Короленко 1, Академической 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4 и на Спырченоая 4/1,4/3,5/4. Отключения воды связаны с выполнением плановых работ, передает IPN.
С 09.00 до 23.00 поставщик воды планирует работы на ул. Балнеарэ, 2 в городе Вадул-луй-Водэ. В результате, воды не будет на базах отдыха: „Орхидея”, „Днестр”, „Аркадия”, „Ла зэвой”, „Флоричка”, „Фауна”, „Местякэн”, „Нептун”, „Брэдулец”, „Сэлчиоара”, „Одиссей”, „Светлана”, „Автомобилист”, „Пэдурий”, „Экзотик” и санаторий „Сперанца”.
Частично подача воды будет прекращена в коммуне Бэлэбэнешть.
После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам.
Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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