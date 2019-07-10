Павел Филип: Молдова получит транш от МВФ, благодаря усилиям и достижениям правительства, которым руководил я

Павел Филип утверждает, что правительство Санду получит деньги от МВФ, только потому что было создано правительство. Бывший премьер-министр сказал, что задержка получения этих денег была вызвана политической нестабильностью в стране, и тем, что у страны не было правительства.

"Это логично, что нынешнее правительство не успело за несколько недель достичь таких результатов и эти деньги Молдова получит благодаря усилиям и достижениям правительства, которым руководил я, об этом также говорил глава миссии МВФ", - сказал Филип.

Бывший премьер также отметил, что этому траншу будет очень рада Майя Санду, та, которая неоднократно прочила международные организации не оказывать финансовую поддержку Республике Молдова.

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