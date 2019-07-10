Британка отсудила у туроператора €24 тыс. из-за боязни путешествий

Британка Линдси Вулли взыскала с туроператора TUI около €24 тыс. после поездки в Турцию, из-за которой, по словам женщины, у нее развилась боязнь поездок за рубеж. Тот факт, что суд встал на ее сторону, вызвал скандал на британском рынке туристических услуг, сообщает АТОР в среду, 10 июля.

Судебные разбирательства длились не один год. Вулли отдыхала в пятизвездочном отеле на побережье Эгейского моря еще в 2015 году. По словам женщины, через три дня после начала отпуска у нее появились симптомы отравления и ей пришлось два дня провести в номере. В скором времени те же симптомы проявились у отдыхавших вместе с ней близких.

По возвращении в Великобританию Вулли обратилась в суд. Ответчик, директор гостиницы Исмаил Охан, сообщил, что на момент отпуска Вулли в гостинице проживали еще 800 человек и ни у кого из них не было отравлений. К тому же, по его словам, женщина не сообщила персоналу отеля о недомогании и не обратилась за квалифицированной помощью. Туроператора она также не известила о своей болезни.

Адвокат британки настаивал, что в отеле было обнаружено существенное нарушение, касающееся пищевой гигиены. В частности, в холодильнике на кухне свежее мясо хранилось вместе с просроченными продуктами. Однако, по словам топ-менеджера гостиницы, этот недочет был устранен еще до заезда Вулли в отель.

Тем не менее суд встал на сторону истицы и обязал турагентство выплатить туристке компенсацию в размере €6 тыс., включая расходы на юридические услуги, а также оплатить расходы в размере около €17,8 тыс. .

После этого Вулли заявила, что избавилась от фобии и скоро снова поедет за границу, передает IZ.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга катались на яхте по Эгейскому морю в Турции и случайно заплыли в акваторию Греции.

Путешественники арендовали яхту с российским капитаном и отплыли из порта турецкого города Каш. Однако спустя некоторое время они заблудились и попали в воды Греции, приблизившись к острову Кастеллоризо, который находится всего в 5 км от побережья Турции.

В результате судно было задержано турецкими пограничниками. Туристы заплатили штраф .