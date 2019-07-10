Верный пес два дня не отходил от умершего хозяина

Преданный пес два дня не покидал хозяина, скончавшегося в тайском городе Чиангмай, сообщает AsiaOne.

Тело 82-летнего Кхама Дуангья обнаружили в тайском городе Чиангмай на заброшенном складе в воскресенье. Нашедшие труп пожелали остаться неизвестными, передает Мир24.

На их вызов приехали полицейские и врач из района Сан-Кампхаенг. От тела исходил резкий неприятный запах, а рядом с ним сидел черный пес.

Врач осмотрел умершего и заключил, что смерть наступила около двух дней назад. При этом никаких следов насильственных действий не было. Тело мужчины отправили в больницу на экспертизу.



Знакомые Кхама Дуангья рассказали, что он любил свою собаку и хорошо к ней относился, а пес в ответ демонстрировал верность и преданность и никогда не покидал хозяина.