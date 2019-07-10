Мощное наводнение в испанской Наварре смывает машины, есть погибший

В испанской области Наварра последствия проливных дождей оказались катастрофичными. На данный момент известно о гибели одного человека.

Отрезанным от цивилизации оказался городок Тафалья. Там живут 10 тысяч человек. Вода на улицах поднялась почти на метр и буквально смыла автомобили. Паводок вызвал перебои с подачей электроэнергии, передает Мир24.

«Это настоящая катастрофа. В моем ресторане был потоп. Мы помогли нашим клиентам выбраться на самую высокую точку на террасе. Полиция и пожарные подоспели быстро и всех спасли. Снимаю шляпу перед ними», – сказал владелец ресторана Рабал Перез.

Отмечается, что ливень в Наварре застал власти региона врасплох. Выпало в четыре раза больше осадков, чем ожидалось согласно прогнозу.