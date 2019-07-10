Мужчина прыгнул в Ниагарский водопад и уцелел

В Канаде неизвестный мужчина упал в Ниагарский водопад и самостоятельно выбрался на сушу. Об этом сообщает местная газета St. Catharines Standard.

Инцидент произошел утром во вторник, 9 июля. По данным полиции, мужчина, чье имя пока не установлено, перелез через ограждение у 57-метрового водопада Подкова и прыгнул в воду. Прибывшие на место полицейские осмотрели местность и нашли его сидящим на камнях, передает Lenta.

Мужчину доставили в больницу для оказания помощи. Пациент не получил травм, представляющих угрозу для жизни. Его текущие состояние не уточняется. Полиция подчеркнула, что практически никому не удавалось выжить после подобного прыжка в водопад.

В 2017 году сообщалось об американце Кирке Джонсе (Kirk Jones), который погиб после прыжка в Ниагарский водопад в зорбе (прозрачный надувной шар, наполненный воздухом — прим. «Ленты.ру»).

По словам представителя местной полиции, это уже вторая попытка Джонса прыгнуть в Ниагарский водопад. Впервые он сделал это в 2003 году.