В селе Бакурцихе Гурджаанского муниципалитета Кахетии начался пожар в виноградниках. Об этом пишет грузинское издание Prime Time 10 июля.
Огонь охватил 10 га плантаций, пожарные пока смогли устранить пламя только на части участка. В тушении задействованы шесть единиц техники, привлечены силы из Кварели, Сигнахи и Телави, передает iz.
Причины возгорания неизвестны, пострадавших нет, однако угроза распространения пожара сохраняется.
Данная местность является основным виноградарским регионом Грузии.
Комментарии
- "Летел" со скоростью 230 км/ч: В Штефан-Водэ задержали бесстрашного водителя
- В Кишиневе вандалы украли Мэрилин Монро. ВИДЕО
- Полиция задержала вора-карманника, "работавшего" в столичном троллейбусе №22
- Целое конопляное поле площадью 20 соток нашли правоохранители на юге Молдовы
- Появились подробности серьезной аварии у села Николаевка
- В Сынжерейском районе столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
- Отнял у прохожего телефон и деньги: в Кишиневе задержали рецидивиста
- Столичного адвоката приговорили к тюрьме за связь с несовершеннолетней
- Гражданин Палестины, подозреваемый в связях с террористами, объявлен персоной нон грата в Молдове
- В Дурлештах полицейские задержали пьяного водителя
- Столичные водители игнорируют правила парковки: с начала года оштрафовали 1150 человек
- Ученые нашли способ стирать группу крови
- О каких заболеваниях может говорить частая зевота
- Ангела Меркель перенесла третий приступ дрожи на публике. ВИДЕО
- Фредолин Лекарь подал в отставку с должности начальника Пограничной полиции
- Парламентское большинство проголосовало за отставку Эдуарда Харунжена
- Эксперт назвала три самые полезные ягоды
- Мощное землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
- Ava.md о нападении на Виталия Андриевского: За этим стоит президент Игорь Додон
- Протест у здания парламента: группа граждан требует отставки президента
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei