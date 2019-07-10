"Летел" со скоростью 230 км/ч: В Штефан-Водэ задержали бесстрашного водителя

В Штефан-Водэ патрульные остановили водителя, который "летел" со скоростью 230 км/час. В ходе проверки выяснилось, что у 41-летнего мужчины было ещё четыре нарушения ПДД, в том числе и за превышение скорости.

В этот же день и на этом же участке дороги сотрудники ГИП остановили еще одного лихача, которые ехал со скоростью 163 км/час. За рулем автомобиля находился 19-летний парень. Как оказалось, в течение года он допустил сразу несколько нарушений: превысил допустимую скорость, припарковался в неположенном месте и нарушил требования дорожной разметки.

Оба водителя были наказаны в соответствии с положениями действующего законодательства.