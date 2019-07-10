Всем нам хочется как можно дольше поддерживать молодость кожи, не прибегая к дорогостоящим услугам салонов красоты и не скупая бесконечное число антивозрастных масок и кремов.
Чтобы и в 50 выглядеть на 35, нужно следить за своим питанием и включить в рацион продукты, препятствующие раннему появлению морщин.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки — это кладезь полезных витаминов. Жирные кислоты в составе не только замедляют старение и способствуют регенерации и обновлению клеток, но и улучшают работу сердца. Семечки тыквы особенно полезны людям с проблемной кожей, так как они восполняют недостаток цинка в организме, в результате которого появляется акне. Принимая небольшую горсть семечек в день, можно значительно улучшить свое здоровье и внешний вид, передает Рамблер.
Жирная рыба
Семга, лосось, сардина, сельдь, скумбрия содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и улучшают здоровье кожи, волос и ногтей. Цинк способствует выработке коллагена, нехватка которого приводит к преждевременному старению, а селен отвечает за здоровый блеск и гладкость волос. Рекомендуется есть рыбу в любом виде три раза в неделю.
Цитрусовые
Главный активный компонент апельсина, грейпфрута, лайма и лимона — витамин С. Он замедляет процесс старения клеток, сохраняет упругость и эластичность кожи, а также укрепляет иммунитет, поэтому особенно актуален в зимний сезон. Но не стоит забывать о цитрусовых и летом: любителям солнечных ванн часто не хватает именно этого витамина в организме.
Овощи оранжевого и зеленого цвета
Морковь, тыква, шпинат, лук, петрушка, красный перец и помидоры — список продуктов, продлевающих молодость, огромен. Витамин А и бета-каротин в этих овощах предотвращают сухость кожи и образование преждевременных морщинок, сохраняя нужный уровень влаги. Особое внимание стоит уделить им летом: бета-каротин способствует выработке меланина и помогает получить красивый и ровный загар.
Орехи
В состав миндаля, грецких орехов и кешью входит витамин Е, который сохраняет водный баланс кожи, тем самым делая ее упругой. Содержание железа и цинка обеспечивает поставку кислорода клеткам и препятствует старению кожи. Регулярное употребление небольшой горсти орехов сделает кожу гладкой и сияющей.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
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