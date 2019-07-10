Пять продуктов, которые замедляют старение кожи

Всем нам хочется как можно дольше поддерживать молодость кожи, не прибегая к дорогостоящим услугам салонов красоты и не скупая бесконечное число антивозрастных масок и кремов.

Чтобы и в 50 выглядеть на 35, нужно следить за своим питанием и включить в рацион продукты, препятствующие раннему появлению морщин.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки — это кладезь полезных витаминов. Жирные кислоты в составе не только замедляют старение и способствуют регенерации и обновлению клеток, но и улучшают работу сердца. Семечки тыквы особенно полезны людям с проблемной кожей, так как они восполняют недостаток цинка в организме, в результате которого появляется акне. Принимая небольшую горсть семечек в день, можно значительно улучшить свое здоровье и внешний вид, передает Рамблер.

Жирная рыба

Семга, лосось, сардина, сельдь, скумбрия содержат омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и улучшают здоровье кожи, волос и ногтей. Цинк способствует выработке коллагена, нехватка которого приводит к преждевременному старению, а селен отвечает за здоровый блеск и гладкость волос. Рекомендуется есть рыбу в любом виде три раза в неделю.

Цитрусовые

Главный активный компонент апельсина, грейпфрута, лайма и лимона — витамин С. Он замедляет процесс старения клеток, сохраняет упругость и эластичность кожи, а также укрепляет иммунитет, поэтому особенно актуален в зимний сезон. Но не стоит забывать о цитрусовых и летом: любителям солнечных ванн часто не хватает именно этого витамина в организме.



Овощи оранжевого и зеленого цвета

Морковь, тыква, шпинат, лук, петрушка, красный перец и помидоры — список продуктов, продлевающих молодость, огромен. Витамин А и бета-каротин в этих овощах предотвращают сухость кожи и образование преждевременных морщинок, сохраняя нужный уровень влаги. Особое внимание стоит уделить им летом: бета-каротин способствует выработке меланина и помогает получить красивый и ровный загар.

Орехи

В состав миндаля, грецких орехов и кешью входит витамин Е, который сохраняет водный баланс кожи, тем самым делая ее упругой. Содержание железа и цинка обеспечивает поставку кислорода клеткам и препятствует старению кожи. Регулярное употребление небольшой горсти орехов сделает кожу гладкой и сияющей.