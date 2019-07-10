Ангела Меркель перенесла третий приступ дрожи на публике. ВИДЕО

Ангела Меркель испытала третий приступ дрожи на публике за несколько недель. Это произошло в среду во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Первый приступ перед камерами произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начало сильно трясти, пишет euronews.

Дрожь Меркель снова попала в поле зрения журналистов 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам представителей кабмина, ничего страшного со здоровьем канцлера не происходит.