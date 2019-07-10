Зевота возникает из-за непроизвольного рефлекса, который заставляет нас широко раскрывать рот и глубоко вдыхать. Она позволяет охладить мозг, сконцентрировать внимание и говорит о возможном недосыпе.
Зевательная реакция может запуститься вследствие эмпатии и цепной реакции, когда рядом зевает кто-то другой.Вопреки стереотипу, недостаток кислорода не провоцирует зевоту.
Ученые из Университета Мэриленда провели эксперимент, в ходе которого попросили группу испытуемых какое-то время дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа и воздухом, который обогащен кислородом. Это не произвело особого эффекта на появление зевоты, передает Рамблер.
В среднем в день человек зевает от семи до 23 раз. Однако если это происходит в разы чаще, стоит задуматься, нет ли у вас проблем со здоровьем. Рассказываем, о каких болезнях может сообщать нам излишняя зевота.
Проблемы с печенью
Зевота может возникать у людей, которые страдают болезнями печени из-за гормонального сбоя и вызванной им сильной усталости.
Эпилепсия
Частое зевание — один из симптомов эпилепсии, но довольно редкий. Возникает как реакция организма на напряжение височных долей головного мозга. В них возникает спазм во время или после судорог.
Опухоль головного мозга
Частое зевание может говорить об опухоли мозга. Однако симптом проявляется в редких случаях: из-за сильной усталости и повышенной утомляемости.
Рассеянный склероз
Больные рассеянным склерозом начинают зевать из-за поражения ствола головного мозга. Эта часть регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. При такой болезни в нем происходят изменения, что приводит к возникновению непроизвольных рефлексов, в том числе зевания и жевания.
Инсульт
Люди, только что перенесшие инсульт, обычно часто зевают. Доктора считают, что это помогает им отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа. Зевота может усилиться и перед инсультом, поэтому не игнорируйте сопровождающие приступ симптомы, такие как односторонняя мимика, слабость и невозможность поднять руку, невнятная речь.
Проблемы с сердцем
При нарушении работы сердца стимуляция блуждающего нерва может спровоцировать зевательный рефлекс. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота начинается из-за понижения кровяного давления и замедления ритма сердца.
Синдром обструктивного апноэ
Зевание возникает и при синдроме обструктивного апноэ. При этом заболевании, которым страдает каждый пятый взрослый, люди не высыпаются, даже если ложатся вовремя и спят по восемь часов.
Болезнь проявляется как кратковременная остановка дыхания в сне. Когда поток воздуха восстанавливается, спящий может проснуться от ощущения удушения или захрапеть. Иногда больной может не подозревать об этой проблеме. Опасность недуга кроется в увеличении риска развития инсульта, инфаркта и преждевременной, внезапной смерти.
Ожирение
Люди, страдающие ожирением, могут зевать из-за нарушения работы щитовидной железы, которая возникает при несбалансированной диете. Замедление работы мозга или сдавливание грудной клетки под воздействием лишнего веса может привести к синдрому гиповентиляции легких (затруднение дыхания, невозможность глубоко вдохнуть). Синдром повышает количество углекислого газа, снижается объем кислорода в организме. Зевание в этом случае помогает регулировать поток воздуха.
Депрессия и тревога
У страдающих депрессией зевота может быть вызвана повышением уровня кортизола в крови, а также и употреблением лекарств. Некоторые антидепрессанты повышают количество гормона серотонина, который приводит к усталости.
Тревожное расстройство возникает из-за стресса и характеризуется повышением уровня кортизола. Снижение энергии и проблемы с работой сердца в данном случае провоцируют зевоту. Чем сильнее вы беспокоитесь, тем чаще начинаете зевать.
Комментарии
- Ученые нашли способ стирать группу крови
- Ученые получили самое детальное изображение мозга
- Археологи обнаружили текст древнейшей в мире песни о любви
- Уфологи обвинили NASA в обмане из-за снимков с Марса
- Обнаружено катастрофическое влияние древней эпидемии
- Учёные из Китая назвали самых психически здоровых людей на Земле
- Учёные назвали самых психически здоровых людей на Земле
- Люди путают ангажированные и фейковые новости, выяснили ученые
- Диетолог указала на угрозу набора веса из-за грибов
- Британские ученые предложили использовать локальные источники энергии для Интернета вещей
- Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
- Новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС введен в эксплуатацию
- В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию
- Профсоюзы обеспокоены оттоком профессиональных кадров из полиции
- ANSA проверило летние лагеря отдыха: Детей кормят вредными продуктами
- Парламентское большинство проголосовало за отставку Эдуарда Харунжена
- Эксперт назвала три самые полезные ягоды
- Мощное землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
- Ava.md о нападении на Виталия Андриевского: За этим стоит президент Игорь Додон
- Доктор Комаровский развенчал миф о воспалении легких
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei