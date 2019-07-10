Столичные водители игнорируют правила парковки: с начала года оштрафовали 1150 нарушителей

Парковка автомобилей в неположенных местах - бич молдавской столицы. Водители ставят машины на тротуарах, пешеходных переходах, детских площадках и под знаками, запрещающими стоянку.

Как отмечают патрульные инспекторы, выписать на месте штраф за парковку с нарушениями, по новым правилам, можно, только если водитель находится рядом с машиной. Размер финансовой санкции - до полутора тысяч леев плюс два штрафных пункта.

"Если водителя нет на месте, его разыскивают и приглашают на Гога, 18, где он должен сообщить, кто находился за рулем, и тогда выписываем штраф, в соответствии со статьями 238 или 240 Кодекса о правонарушениях", - заявил патрульный инспектор Ион Тома.

В 2018-м штрафы за парковку в неположенном месте получили более восьми тысяч водителей. С начала нынешнего года - 1150.

Между тем в мэрии вынашивают планы обустройства более чем двухсот парковочных мест. Правда, появятся они во дворах жилых домов.

"Муниципальный совет выделил 10 миллионов леев на обустройство в нынешнем году дополнительных парковочных мест. Однако первый тендер по госзакупкам провалился, сейчас готовится другой", - отметил замначальника столичного Управления транспорта Олег Камаран.