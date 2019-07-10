В Молдове будут штрафовать за продажу одноразовой посуды и пластиковых пакетов

В Молдове хотят ввести штрафы за продажу и использование одноразовой посуды и пластиковых пакетов толще 50 микронов. Такой законопроект разработали депутаты блока ACUM.

Штраф для физических лиц составит от трех до четырех с половиной тысяч леев, для юридических - от шести до 12-ти тысяч.

Поправки в Кодекс о правонарушениях предложили после того, как выяснилось, что Закон о внутренней торговле в окончательной редакции запрещает использование пластиковых пакетов, но не предусматривает никаких наказаний.

С 1 января в стране запрещены самые прочные пакеты, а полностью вывести пластик из обихода хотят к 2021-му году.