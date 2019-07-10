Молдова отзывает ряд своих послов

Послы Республики Молдова в ряде стран отозваны с должности. Об этом решении объявлено сегодня на заседании правительства.

Так, правительство решило отозвать посла Республики Молдова в Канаде Аллу Белявски, посла РМ в Турции Игоря Болбочану, посла РМ в Польше Юрие Бодруга и посла РМ в Европейском союзе Еуджена Караса.

Правительство также предложило отозвать Анатола Стратулата с должности генерального консула Республики Молдова во Франкфурте-на-Майне, Германия, и консула РМ в Милане (Италия) Серджиу Гончаренко.

По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску, решение принято в связи с истечением срока полномочий молдавских дипломатов.