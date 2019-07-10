Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще

О том, что такое корь, мы слышим с детства. Это острое инфекционное вирусное заболевание более заразное, чем туберкулез, Эбола или грипп в последнее десятилетие встречалось не так часто, однако в 2019 году заболевания корью увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Эту тревожную новость весной сообщила Всемирная организация здравоохранения, а чуть позже выяснилось, что началась чуть ли не глобальная эпидемия кори. Так, только с января по март текущего года в мире зафиксировали 112 тысяч заражений корью, тогда как в 2018 году — всего 28 тысяч, передает Рамблер.

В Молдове на протяжении трех лет подряд не регистрировалось ни одного случая заболевания корью, однако в 2018 году власти выявили 340 случаев заражения вирусом. Корь охватила 15 из 44 административных территорий страны.

Больше всего случаев выявлено в районах Чадрыр-Лунга, Вулканешты, Сорока, Дрокия, Унгены, муниципии Кишинев. В 15 случаях вирус завезли на территорию Молдовы из соседних Румынии и Украины.

В Европе только в 2018 году корью заразились 82 тысячи человек, а 72 зараженных не удалось спасти.

Эксперты считают, что эпидемия разрастается с пугающей скоростью из-за «кризиса здравоохранения». Так, под влиянием мифов о вакцинации люди отказываются от вакцинации, забывая, что доизобретения вакцины по всему миру ежегодно умирали до 2,6 млн человек.

Сейчас многие выступают категорически против вакцинации детей, потому как уверены, что прививки вредят детям. Многие, например, считают, что вакцина от кори способствуют развитию аутизма. Такие данные привел в 1998 году гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд, и даже после того как ученые полностью опровергли это предположение, в его теорию верят во всем мире.

Кроме того, многие родители считают, что детская иммунная система перегружается вакцинами, тогда как на самом деле прививки вырабатывают иммунитет к болезни.

Остальные отказывающиеся от вакцин уверены, что необходимость в прививках — заговор фармкомпаний. Однако исследования показали, что деньги, потраченные на вакцинацию, в разы экономят финансы, которые потребуются на лечение в случае заражения.

Некоторые верят, что заражаются как раз привитые люди, но в Украине выяснили, что 86% больных не было прививок.

Сотни тысяч людей верят в эти мифы и считают, что справятся с корью самостоятельно. Все эти заблуждения снижают коллективный иммунитет, то есть способность общества противостоять таким заболеваниям. А между тем Всемирная организация здравоохранения признала отказ от вакцинации одной из главных угроз здравоохранению в 2019 году.

Кроме того, люди безответственно относятся к здоровью других людей. Так в московском роддоме женщина скрыла то, что ее старший сын болен корью, подвергнув риску около 100 пациентов и 40 новорожденных.