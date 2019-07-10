Ремонт гранитной лестницы в парке Валя Морилор затягивается

Ремонт гранитной лестницы в парке Валя Морилор затягивается - к концу июля она готова не будет. Причиной задержки стал электрокабель, обнаруженный под старой кладкой. Перемещали его аж три месяца. Проблем добавили и грунтовые воды - пришлось перестраивать дренажную систему.

По словам строителей, сама лестница почти готова - уложить осталось девять ступеней, плюс - облицевать 50 квадратных метров парапета. Параллельно рабочие выкладывают плиткой дорожки.

"Кроме самой лестницы, есть боковые тропинки - здесь, в середине и вверху. Их все нужно вымостить", - отметил претор сектора Центр Павел Русу.

Не получается к концу июля обустроить и сквер памяти сотрудников МВД у основания лестницы - на него из бюджета выделили дополнительно пять миллионов леев. Новый срок открытия комплекса - 27 августа, День независимости.

Деньги на ремонт гранитной лестницы - 19 млн леев - перечислили мэрия первого сектора Бухареста. Муниципальные власти добавили еще около миллиона. Лестница была построена в 1950 году, с тех пор ее не ремонтировали.