ANSA проверило летние лагеря отдыха: Детей кормят вредными продуктами

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) провело проверки в детских летних лагерях. В некоторых из них были обнаружены нарушения.

Представители ANSA, будучи членами этой комиссии, проверили санитарно-гигиенические условия в блоках питания, условия закупок, хранения и приготовления пищи.

"В большинстве лагерей отдыха в общих чертах были установлены удовлетворительные условия предоставления услуг общественного питания, в соответствии с законодательством", - отметили представители ANSA.

Однако в некоторы детских лагерях отдыха используются продукты, которые не рекомендуются в пищу детям, или даже запрещены.

Также были выявлены грубые нарушения в условиях хранения продуктов питания, что тоже может представлять опасность для здоровья отдыхающих детей. Отмечены нарушения в хранении химических средств и средств гигиены.

На основании выявленных нарушений были составлены информационные записки с предупреждениями в адрес администраторов лагерей отдыха. Они обязаны устранить в кратчайшие сроки все нарушения.

В летний период 2019 года в Республике Молдова работают 77 лагерей дневного пребывания и 46 лагерей с круглосуточным пребыванием. Их услугами воспользуются около 51 тыс. детей и подростков.