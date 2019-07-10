Профсоюзы обеспокоены оттоком профессиональных кадров из полиции

Профсоюзы обеспокоены оттоком профессиональных кадров из полиции. А уход в резерв полицейских с последующими законными выплатами компенсаций может привести к незапланированным дополнительным расходам бюджета, которые можно было бы направить на премии или материальную помощь полицейским. Об этом в эфире ток-шоу заявил председатель Федерации профсоюзов SINDLEX Михай Лашку. В свою очередь директор программ Promo-Lex Павел Постикэ признал, что текучка кадров в полиции может повлиять на деятельность органов правопорядка.

Дальнейшая кадровая политика в Генеральном инспекторате полиции Федерации профсоюзов SINDLEX пока неясна. Однако ситуация с уходом ряда руководителей вызывает опасение.

"Я очень сожалею, что профессионалы уходят. Потому что они в самом деле прошли огромную подготовку. Реформирование МВД прошло вместе с ними. Потеря любого руководителя инспектората - это большая недостача в последствии. Если вы думаете, что за дверьми стоят и ждут, что их назначат начальниками - это лишь небольшая доля карьеристов", - заявил Михай Лашку.

Комментируя ситуацию по телефону в ходе ток-шоу, директор программ Promo-Lex Павел Постикэ подтвердил, что НПО проводила множество тренингов, обучающих курсов и программ для полиции.

"Любые инвестиции в обучение должны быть сохранены. Необходимо использовать как можно больше тех людей, тех профессионалов, в которых были вложены финансовые средства. Текучесть кадров в полиции в различных подразделениях около 40%. Это достаточно много. Может ли это повлиять на расследования? Конечно, да", - заявил Павел Постикэ.

Кроме того, при уходе в резерв, полицейские получают законную компенсацию. По словам Лашку, их размер может доходить до 150 000 леев. Массовые увольнения полицейских могут нанести удар по бюджету.

"В случае превышения допустимой нормы, Министерство финансов должно будет выделить дополнительные средства. И пока это произойдет, расходы лягут на внутренние резервы того или иного инспектората", - пояснил Михай Лашку.

Напомним, ранее бывший глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь заявил, что полицейских вынуждают писать заявления об уходе по собственному желанию.