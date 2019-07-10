Спор по данному делу продолжался на протяжении тридцати лет. Решение еще может быть обжаловано.
Суд в столице Испании Мадриде постановил, что певец Хулио Иглесиас является отцом 43-летнего Ксавьера Санчеса-Сантоса.Об этом пишет The Local.
На протяжении трех десятилетий продолжался спор о предполагаемом отцовстве. Однако решение суда все еще может быть обжаловано, передает Корреспондент.
Известно, что сам Иглесиас генетические тесты делать отказывался и всячески отрицал, что мужчина является его сыном.
В 2017 году Сантос заявил о подтверждении отцовства Хулио ДНК-тестом и пообещал, что свою правоту он докажет в суде. Известно, что матерью Сантоса является португальская танцовщица Мариа Эдите Сантос.
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