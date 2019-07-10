Умерла икона итальянского кино 40-х Валентина Кортезе

Умерла актриса театра и кино Валентина Кортезе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в среду, 10 июля.

Отмечается, что Кортезе, которую называют иконой итальянского кинематографа 1940-х годов, скончалась в Милане. Ей было 96 лет. Причина смерти не уточняется, передает Lenta.

Артистка родилась 1 января 1923 года. Она снималась в Милане, а в 1950-е годы начала работать в США, приняв участие в фильме «Дом на телеграфном холме». На съемках она познакомилась с американским актером Ричардом Бейсхартом, за которого впоследствии вышла замуж. Они прожили вместе девять лет. У пары был сын — актер Джеки Бейсхарт, который скончался в 2015 году из-за редкой болезни.

За свою карьеру Кортезе успела поработать с такими режиссерами, как Франуса Трюффо, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Франко Дзеффирелли. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Подруги», «Иисус из Назарета», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Девушка, которая слишком много знала», «Джульетта и духи» и «Американская ночь», за участие в которой Кортезе номинировали на «Оскар» и удостоили награды BAFTA.