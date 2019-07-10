Меган Маркл нашла себе постоянную работу по душе

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нашла себе постоянную работу по душе. Супруга принца Гарри изъявила желание вести постоянную колонку в американском и британском изданиях модного журнала Vogue, сообщает The Mirror.

Как пишет таблоид, сейчас герцогиня ведет переговоры с главным редактором Анной Винтур. Есть информация, что статьи Маркл будут посвящены ее благотворительной деятельности, передает Мир24.

Также сообщается, что в июне бывшая актриса отклонила предложение Vogue сняться для обложки сентябрьского номера. Тем не менее ее фотография появится на одном из разворотов выпуска, где будет размещен материал о феминизме.

Что касается Букингемского дворца, то там пока никак не прокомментировали новости о новой работе герцогини.

Напомним, в апреле Анна Винтур заявляла, что вкус Меган Маркл принес пользу королевской семье и даже начал оказывать влияние на ее собственные модные предпочтения. Именно благодаря герцогине она задумалась о смене своего имиджа.