Внимание розыск: полиция ищет молодых людей, которые избили работника бельцкого ночного клуба

Полиция разыскивает молодых людей, которые избили работника бельцкого ночного клуба. Инцидент произошёл около четырех часов утра 29 июня. Шесть человек напали на сотрудника, когда он попросил их вести себя прилично.

"В какой-то момент они стали вести себя неадекватно, когда охранники попросили их успокоиться. Они применили физическую силу по отношению к одному из сотрудников, а затем ушли в неизвестном направлении. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, передает canal3.

Полиция принимает меры, чтобы установить личности и местонахождение молодых людей", сообщила пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанов.

Отмечается, что пострадавшему от рук хулиганов 28-мь лет. Их наказание будет зависеть от тяжести травм молодого человека.

Граждан, которые узнали агрессоров или обладают информацией о том, где они находятся, просят обратиться в полицию.