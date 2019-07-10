В Карпатах посреди лета выпал снег

В июле в румынских и украинских Карпатах выпал снег. Осадки выпали из-за резкого снижения температуры воздуха.

В Ивано-Франковской области, на горе Поп Иван в среду, 10 июля, падает снег с дождем. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 в г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м / с. Температура воздуха 3 °С", - сообщает поисково-спасательный пост.

В румынских Карпатах также впервые выпал снег в июле. Осадки зафиксировали в ночь со вторника на среду на горе Пьетрос на высоте 2300 метров. Об этом сообщает Mediafax.

Мэр города Борша Сорин Тимиш сообщил журналистам, что не помнит, чтобы снег выпадал в июле, передает Корреспондент.

"Низкая температура во вторник вечером и в среду принесла первый снег на высочайшую горную вершину в Борше, я думаю, были нулевые температуры. Вершина была белой. 15 лет назад в августе был снег на горе, но не в июле", - сказал Тимиш.

По его словам, температура воздуха остается низкой - в среду утром в центре Борши было всего 10 градусов тепла.