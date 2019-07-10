Коллекция кукол Барби пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти - первая женщина-астронавт из Италии и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции. Об этом сообщает газета Daily Mail.
42-летняя Кристофоретти отправилась в космос в качестве бортинженера основного экипажа корабля "Союз ТМА-15М" в 2014 году.
Продолжительность ее пребывания на МКС составила 199 суток. По словам представителей американской корпорации Mattel, занимающейся выпуском Барби и сотрудничающей с Европейским космическим агентством (ЕКА), новая кукла должна вдохновить девочек на изучение науки и космического пространства.
Кроме того, создатели модели надеются, что она станет настоящим примером для подражания для многих девочек и позволит воспитать целое поколение астронавтов, инженеров и исследователей космоса, передает Тасс.
"Барби всегда демонстрировала девочкам, что они могут быть кем угодно, давая возможность через игру пробовать себя в самых различных ролях, поощряя воображение и самовыражение", - отметила директор по маркетингу европейского отделения Mattel Изабель Феррер.
"Мы знаем, как важно для девочек иметь образцы для подражания, и наше сотрудничество с ЕКА в этом смысле очень полезно", - добавила она. По словам Феррер, выпуск куклы-астронавта во многом был связан с тем, что о женщинах, побывавших в космосе, в настоящее время известно очень мало.
"В то время как мальчики и девочки обычно добиваются одинаковых результатов в науке и математике, очень мало девочек мечтают стать учеными, инженерами или специалистами в области космоса", - рассказала Эрсилия Ваудо-Скарпетта из ЕКА.
"Европейское космическое агентство активно занимается стимулированием интереса девочек к техническим предметам, а также к карьере астронавта, поскольку нам необходимо разнообразие талантов, чтобы обеспечить достойное будущее в космосе", - заключила она.
Первая Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х годов стали появляться модели кукол, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп. К настоящему времени Барби "попробовала" себя примерно в 200 профессиях - от учительниц до исследовательниц космоса и политиков.
В феврале корпорация Mattel объявила о выпуске модели с протезом вместо левой ноги и в инвалидном кресле. Это пополнение коллекции кукол Барби призвано привить детям понимание того, что красота и физические недостатки не исключают друг друга.
Комментарии
- Меган Маркл нашла себе постоянную работу по душе
- Умерла икона итальянского кино 40-х Валентина Кортезе
- Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть
- В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию
- Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
- Пять продуктов, которые замедляют старение кожи
- Британец ослеп после принятия душа в линзах
- Мужчина прыгнул в Ниагарский водопад и уцелел
- Верный пес два дня не отходил от умершего хозяина
- Британка отсудила у туроператора €24 тыс. из-за боязни путешествий
- Подросток выстрелил в себя из отцовского ружья
- Министерство сельского хозяйства не завершило оценку ущерба, причиненного ливнями с градом
- В Каушанах спасатели вытащили из колодца 450-килограммового быка
- Первая женщина-астронавт Италии стала прототипом Барби
- В Италии почти 20 человек попали в больницу из-за града
- Эксперт назвала три самые полезные ягоды
- Мощное землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
- Станцию очистки от радиации подарили ГИЧС коллеги из США
- Появились подробности серьезной аварии у села Николаевка
- Новая опасная детская игра набирает популярность в мире
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
- В отчете Kroll 2 фигурируют имена многих известных политиков
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei