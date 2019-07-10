Первая женщина-астронавт Италии стала прототипом Барби

Коллекция кукол Барби пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти - первая женщина-астронавт из Италии и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции. Об этом сообщает газета Daily Mail.

42-летняя Кристофоретти отправилась в космос в качестве бортинженера основного экипажа корабля "Союз ТМА-15М" в 2014 году.

Продолжительность ее пребывания на МКС составила 199 суток. По словам представителей американской корпорации Mattel, занимающейся выпуском Барби и сотрудничающей с Европейским космическим агентством (ЕКА), новая кукла должна вдохновить девочек на изучение науки и космического пространства.

Кроме того, создатели модели надеются, что она станет настоящим примером для подражания для многих девочек и позволит воспитать целое поколение астронавтов, инженеров и исследователей космоса, передает Тасс.

"Барби всегда демонстрировала девочкам, что они могут быть кем угодно, давая возможность через игру пробовать себя в самых различных ролях, поощряя воображение и самовыражение", - отметила директор по маркетингу европейского отделения Mattel Изабель Феррер.

"Мы знаем, как важно для девочек иметь образцы для подражания, и наше сотрудничество с ЕКА в этом смысле очень полезно", - добавила она. По словам Феррер, выпуск куклы-астронавта во многом был связан с тем, что о женщинах, побывавших в космосе, в настоящее время известно очень мало.

"В то время как мальчики и девочки обычно добиваются одинаковых результатов в науке и математике, очень мало девочек мечтают стать учеными, инженерами или специалистами в области космоса", - рассказала Эрсилия Ваудо-Скарпетта из ЕКА.

"Европейское космическое агентство активно занимается стимулированием интереса девочек к техническим предметам, а также к карьере астронавта, поскольку нам необходимо разнообразие талантов, чтобы обеспечить достойное будущее в космосе", - заключила она.

Первая Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х годов стали появляться модели кукол, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп. К настоящему времени Барби "попробовала" себя примерно в 200 профессиях - от учительниц до исследовательниц космоса и политиков.

В феврале корпорация Mattel объявила о выпуске модели с протезом вместо левой ноги и в инвалидном кресле. Это пополнение коллекции кукол Барби призвано привить детям понимание того, что красота и физические недостатки не исключают друг друга.