Минсельхоз до сих пор не завершил оценку ущерба, причиненного ливнями с градом.
Генеральный госсекретарь ведомства Юрие Ушурелу объясняет задержку отсутствием ресурсов. Как он пояснил на слушаниях в парламентской Комиссии по сельскому хозяйству, у министерства всего четыре машины, которые могут использовать для выезда в регионы члены оценочной комиссии, и пробег автомобилей, по регламенту, не должен превышать 1200 километров в месяц.
"В Министерстве сельского хозяйства садоводческой отраслью занимается всего пять человек, в том числе начальник управления. И две тысячи километров в месяц. Мы побываем во всех регионах, но позже, ближе к сезону уборки урожая", - сказал генеральный госсекретарь Минсельхоза Юрие Ушурелу.
Как заверяет Ушурелу, аграрии получат возмещения, но пока рано говорить о сроках и размере.
"После этой оценки мы составим и представим в правительство подробный отчет и обратимся к иностранным донорам с просьбой о финансовой поддержке", - сказал Юрие Ушурелу.
Директор противоградовой службы Геннадие Ончану сообщил, с мая по июнь было выпущено 435 противоградовых ракет, но грозовые тучи формировались в основном в приграничных зонах, а там использовать такие противоградовые средства запрещено.
"Грозовые тучи образовались на высоте 10-12 километров, а противоградовая ракета способна подняться максимум на девять километров. Мы практически ничего не могли сделать", - сказал директор Противоградовой службы Геннадие Ончану.
Депутаты потребовали представить данные о регионах и времени запуска противоградовых ракет и отметили, что за неэффективную работу служба может лишиться части бюджета.
"Бюджет на этот год составлял 102 миллиона леев. Из них 40 миллионов пошли на покупку ракет. Так что выгоднее - направить эти сто миллионов на возмещение ущерба или поддерживать структуру, которая не имеет права стрелять?". ,
Слушания инициировал бывший глава Минселхоза, депутат ДПМ Николае Чубук. Он уверен, что чиновники должны чаще выезжать в регионы и общаться с фермерами.
Накануне Майя Санду сообщила, что до сих пор правительство выделило лишь около 400 тысяч леев жителям села Крокмаз района Штефан Водэ и пять миллионов 300 тысяч леев жителям Бессарабки.
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