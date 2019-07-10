Подросток выстрелил в себя из отцовского ружья

17-летний подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии с раной от охотничьего ружья. Мальчику предстоит операция в институте матери и ребенка.

Инцидент произошел прошлой ночью в Сипотень в Каларашском районе. В полицию позвонили родители мальчика.

В результате расследования было установлено, что несовершеннолетний нашел ключ от сейфа отца, где он на законных основаниях хранил три оружия: два охотничьих и одно пневматическое.

Полицейские говорят, что мальчик выстрелил в себя по-неосторожности, после того, как споткнулся на лестнице и случайно нажал на курок.