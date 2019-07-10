Свидетелю ограбления филиала банка MAIB обещают миллион леев

Следствие по делу об ограблении филиала Moldova-Agroindbank-а пока не продвинулось.

Полиция на след преступников не вышла. Между тем, люди, которые живут и работают в этом районе, отчаянно пытаются вспомнить - не было ли в то утро чего-то подозрительного. Ведь тому, кто поможет следствию, банк пообещал миллион леев. Впрочем, надежда найти свидетелей невелика.

"Все соседи говорят, что ничего не слышали. Это была обычная ночь, но только не для воров".

"Если бы я знала, конечно бы рассказала. Ведь миллион леев обещают. Это же сколько надо работать, чтобы заработать миллион?"

В полицию уверяют - на поиски преступников бросили все силы.

"Силы правопорядка в настоящее время предпринимают следственные меры для выяснения обстоятельств ограбления, а также для установления личностей и поимки злоумышленников, совершивших это преступление", - сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.

Ограбление произошло в субботу около 4-х утра. Преступники обесточили здание и взломали решетку на двери служебного входа. Украли они содержимое 84-х банковских ячеек. Банк пообещал потерпевшим компенсации - до полумиллиона леев каждому.