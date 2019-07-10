Премьер-министр Майя Санду уходит от ответа о причастности к банковским хищениями спикера Зинаиды Гречаной. Фирма супруга главы ПСРМ фигурирует в отчете Kroll. Но как только журналисты заводят об этом речь, глава правительства указывает им на прокуроров.
"Квалифицировать эти факты должна прокуратура. Наказание определяют прокуратура и суд", - сказала премьер-министр Майя Санду.
В 2015 году, будучи министром просвещения, Майя Санду поддержала предоставление правительству займа Нацбанка в миллиарды леев. Он был направлен на покрытие долгов по депозитам "Банка де Экономий", Унибанка и Banca Socială. И все же банки, через которые был похищен миллиард долларов, пришлось ликвидировать.
По данным прокуроров, банковские хищения происходили с 2007-го по 14 год. Когда они начались, у власти была Партия коммунистов. Игорь Додон занимал в правительстве Тарлева должность министра экономики, а Зинаида Гречаная возглавляла Минфин.
Именно это ведомство назначало представителей правительства в административный совет Bаncа de Economii. Государству тогда принадлежало 56% акций БЕМ, и оно имело решающий голос в определении кредитной политики банка.
Став в 2008 году премьер-министром, Гречанная провела своего мужа Алексея Гречанного в админсовет Кожушненского винзавода и помогла, по данным прессы, получить в BEM кредиты более чем на миллион 600 тысяч евро и 500 тысяч долларов.
Через два года винзавод обанкротилась, но в 2011 году получил в БЕМ еще один кредит - в 40 миллионов леев. Его под предлогам выкупа залога винзавода взяла офшорная фирма, в которой супруг Гречаной был владельцем и выгодополучателем.
Эти данные фигурируют в отчете Kroll 1, но отсутствует в недавно опубликованном Kroll 2. Как пояснили в Нацбанке, в первом отчете анализируются хищения период с 2010 по 12 год, когда супруг Гречаной и брал кредиты в БЕМ.
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