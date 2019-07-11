Министры правительства Майи Санду обнародовали свое имущество, за исключением главы министерства юстиции Олеси Стамате, которая последней заняла этот пост.
Согласно представленным в Национальный орган по неподкупности декларациям о доходах и имуществе, больше всего денег в прошлом году заработал министр иностранных дел Нику Попеску. Его доход составил почти 190 тысяч евро и 11 тысяч 400 фунтов стерлингов. Кроме того, семья Попеску владеет тремя квартирами, виллой и автомобилем марки Suzuki 2017 года.
А вот новый глава Минифина Наталья Гаврилица заработала в 2018 году чуть более ста тысяч евро. Возглавляя Фон глобальных инноваций в Лондоне, она получала ежемесячную зарплату в девять тысяч евро. Гаврилица также задекларировала квартиру и два автомобиля.
Министр экономики, который вернулся в Молдову из Соединенных Штатов, заработал в прошлом году 85 тысяч долларов. Он также владеет пятью квартирами, две из которых были куплены в последние два года, виллой и жилым домом площадью 650 квадратных метров. Кроме того, у него есть пять машин, в том числе Порше, Лексус и Мерседес.
Министр здравоохранения Алла Немеренко указала в декларации доход в 133 тысячи леев, 16 тысяч евро и 18 тысяч долларов. Она владеет квартирой и автомобилем марки Ниссан 2018 года выпуска. Его она приобрела в этом году.
Чуть скромнее доход у министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджетты Минку. Она в прошлом году заработала 350 тысяч леев.
Доход вице-премьера по реинтеграции, бывшего советника президента Василия Шовы, составил почти 170 тысяч леев. Кроме того, он владеет квартирой и частным домом.
На десять тысяч леев меньше заработал в прошлом году министр обороны Павел Войку. Он также указал в декларации два дома общей площадью более 350 квадратных метров, гараж и постройку.
Министр образования, культуры и исследований Лилиана Николэеску-Онофрей заработала в прошлом году свыше 90 тысяч леев и три тысячи евро. У нее есть две квартиры и автомобиль марки Хонда.
Невероятно скромными оказались доходы главы правительства Майи Санду. Она указала в декларации чуть более 500 долларов и 500 румынских леев. Премьер также владеет квартирой площадью около 75 квадратных метров и автомобилем Тойота 2012 года производства.
Самым бедным министром оказалась новый глава МВД Андрей Нэстасе. Согласно его декларации, в 2018 году он не заработал ни копейки, его содержала супруга. Несмотря на это, недавно он приобрел внедорожник модели Volvo XC 90 стоимостью почти 42 тысячи евро. Доход жены Нэстасе за 2018 год составил сто тысяч евро. Семья министра внутренних дел владеет квартирой, двумя домами, гаражом и семью постройками неизвестного назначения.
У нового министра юстиции Олеси Стамате есть 30 дней, чтобы представить декларацию о доходах и имуществе.
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