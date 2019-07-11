Руслан Кодряну отчитался о работе за полтора года на посту исполняющего обязанности мэра столицы

Руслан Кодряну отчитался о работе на посту исполняющего обязанности мэра столицы. Для отчета он выбрал знаковое место - детсад, капитальный ремонт которого начали по его инициативе.

"Говоря о себе, скажу, что в первую очередь я - отец. Когда в моей жизни появилась дочь Илинка, я начал думать о будущем, о городе будущего. Городе, где у всех детей будут равные условия", - отметил бывший и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Новые детские и спортивные площадки, бассейны, первый дневной центр для беспризорников, благоустройство парков и скверов.... Бывший исполняющий обязанности градоначальника перечислил в основном заслуги. Ни одного провала в работе, которой он занимался полтора года, Кодряну не увидел.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на пост мэра осенью, тоже предпочел не отвечать.

"Я принял решение и обязательно сообщу о нем, но не сегодня. Сегодня цель нашей встречи другая. Надеюсь, мы еще увидимся, и поверьте, вы узнаете первыми - буду я баллотироваться в мэры или нет", - заявил Кодряну.