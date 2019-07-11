В Кишиневе полиция задержала осужденную за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних

Полиция задержала 35-летнюю уроженку Оргеева, приговоренную в прошлом году к 17 годам тюрьмы за сутенерство. Женщина не явилась на последнее заседание суда, на котором был объявлен вердикт, и ее объявили в розыск.

По данным следствия, они вместе с мужем два года удерживали нескольких несовершеннолетних в столичной квартире и заставляли их оказывать сексуальные услуги за деньги.

Мужчину приговорили к 20 годам заключения. Женщину задержали, когда она пыталась передать мужу посылку в тюрьму Прункул. Против нее также открыли еще три уголовных дела за торговлю людьми. За это преступление ей грозит до 15 лет тюрьмы.