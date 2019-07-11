С начала каникул число госпитализированных детей в больницы, увеличилось в четыре раза

С начала каникул число детей, которых госпитализировали в больницы, увеличилось в четыре раза. Многих доставляют с травмами. Это, как правило, переломы рук или ног, гематомы, черепно-мозговые травмы и различные раны.

"Летом число детей с травмами увеличивается в четыре-пять раз. Если в обычные месяцы госпитализируют от 20 до 30 несовершеннолетних, то в шестой, седьмой и восьмой месяцы - от 80 до 90. Бытовые травмы, падают с высоты", - отметила глава отделения травматологии ИМР Валентина Голуб.

На втором месте - медикаментозные отравления. Только с начала июля госпитализировали около 30 малышей, которые отравились таблетками и другими лекарствами.

"Бабушки и дедушки не очень внимательны, оставляют препараты на столе или в другом доступном для детей месте. Оставшись на пару минут без присмотра, малыши их глотают. Ребенок может впасть в кому, может отравиться до полиорганной недостаточности", - заявил хирург ИМР Николай Доготарь.

В июне в токсикологическое отделение Института матери и ребенка доставили 28 детей, большинство - малыши до пяти лет. Четверо из них отравились фосфорорганическими соединениями, после того как родители пытались вывести вшей. А одна 15-летняя девочка пыталась покончить с собой, выпив большое количество таблеток. Сейчас в отделении лежит пятилетняя малышка, которая отравилась лекарствами.

"Бабушка оставила на столе ибупрофен и девочка выпила 80 миллилитров. Ее привезли к нам. Мы провели детоксикационную терапию. Сделали фиброгастроскопию, в ходе которой была обнаружена эрозивная гастропатия", - рассказал глава отделения токсикологии ИМР Сергей Постолаки.

В прошлом году от отравления скончались двое детей. В Шолданештском районе мальчик выпил литр очистителя лобового стекла, а девочка отравилась большим количеством таблеток.