Аграрии получили почти четыре млн леев на вырубку персиковых садов

Более полутора тысяч гектаров персиковых садов были заброшены или вырублены за последние четыре года. Как отмечают специалисты Министерства сельского хозяйства,большинство вырубленных деревьев были старыми и не плодоносили. Аграрии же придерживаются другого мнения. Они говорят, что в последние годы выращивание персиков просто стало невыгодным.

Персиковый сад Георгия Гогу из Каушан до прошлого года занимал семь гектаров. Он срубил больше половины деревьев и засеял землю кукурузой.

"Если бы продавались, все бы выращивали, потому что у нас благоприятные условия для производства персиков. Но если не продаются, что с ними делать?", - заявил сельхозпрозводитель Георгий Гогу.

Такое же решение приняли и четыре других агрария. Теперь вместо 40 гектаров персиковых садов в районе осталось лишь 10. Другая причина, по которой сельхозпроизводители отказываются выращивать персики - нелояльная конкуренция. Они говорят, что сейчас на рынках импортные фрукты продают по той же цене, что и отечественные.

"Импортируют очень красивые на вид, но что касается вкуса, как будто ешь траву", - добавил Георгий Гогу.

И если некоторые аграрии, в отсутствие альтернативы, вырубают сады, другие просто ими не занимаются. Многие из них давно заросли бурьяном. С 2015 года общая площадь персиковых садов в стране сократилась с восьми с половиной тысяч до семи тысяч гектаров.

"В прошлом году с гектара собрали почти по четыре тонны. Если производительность увеличится, цена снизится, конкурентоспособность на рынке станет иной, мы сможем конкурировать с импортной продукцией", - подытожил глава управления Минсельхоза Василий Шарбан.

По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, с начала года аграрии получили почти четыре миллиона леев субсидий на вырубку примерно 300 гектаров персиковых садов. В то же время, на посадку новых садов учреждение выделяет по 20 тысяч леев на гектар.