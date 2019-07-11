"Солнечные деревья": в Кишиневе появилась первая уличная зарядная станция

В столице появились первые "солнечные деревья". Одну современную уличную зарядную станцию, аккумулирующую солнечную энергию, установили на бульваре Мирчи чел Бэтрына на Чеканах.

Накануне начались работы по установке второго "дерева" на пешеходной улице в центре столицы. Станции на солнечной энергии оборудованы Wi-Fi роутерами, розетками и USB-выходами для зарядки смартфонов.

Ночью они будут выполнять функцию фонарей. Стоимость проекта 20 тысяч евро. Деньги предоставили в рамках Программы развития ООН. Подобные проекты уже внедрили во Франции, Марокко и Дубае.