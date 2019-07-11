Андрей Нэстасе не поедет в Киев на встречу с украинскими властями

Андрей Нэстасе не поедет в Киев на встречу с украинскими властями после того, как поддержал резолюцию в пользу России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вместо него сопровождать премьера Майю Санду будет министр иностранных дел. Ранее Нэстасе обещал объяснить украинским властям свое решение.

"Господин Попеску заявил по телевизору, что поедет с визитом в Украину. Мы договорились совершить его вместе, он - по вопросам международных отношений, я - по вопросам внутренней политики. Политический голос в ПАСЕ не может так сильно повлиять на отношения между двумя государствами, как на этом спекулируют", - рассказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Во время визита Майи Санду в Бухарест на прошлой неделе Андрей Нэстасе не отходил от нее ни на шаг. Он сообщил, что отправится из Румынии в Германию для прохождения стажировки в немецком министерстве внутренних дел.

"Приветствую вас из Бухареста, где я нахожусь по пути в Германию. Там я ознакомлюсь с лучшими практиками немецкого МВД и привезу их в Кишинев. ", - заявил Андрей Нэстасе.

После голосования Андрея Нэстасе и Влада Бэтрынчи за возвращение России права голоса в ПАСЕ, украинско-молдавские отношения заметно охладели. Поступок молдавских депутатов, особенно со стороны условного проевропейца Нэстасе, жестко раскритиковали даже его некоторые коллеги из блока ACUM. Майя Санду оставила его без комментариев, сказав лишь, что журналистам следует спросить у самого Нэстасе, почему он это сделал.

Голосование лидера ППДП в ПАСЕ осудили также посольства США и Украины в Молдове. А некоторые украинские политические аналитики расценили голосование молдавской делегации, как оправдание агрессии России против соседней страны.

Сам же Андрей Нэстасе заявил, что поддерживая резолюцию в пользу Москвы, думал о 150-ти миллионах россиян, которым некуда обратиться, кроме как в ЕСПЧ. Между тем, Россия не раз отказывалась выполнить решения Европейского суда по правам человека в отношении приднестровского региона.

"Я подумал, если хотите, о 150 миллионах россиян. 150 миллионов, не все, не у всех есть проблемы с режимом, но им некуда обратиться", - добавил Нэстасе.

После решения ПАСЕ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна разочарована и больше не доверяет общеевропейской структуре. Власти Киева отозвали приглашение наблюдателям ассамблеи на парламентские выборы, которые пройдут 21 июня, и приостановили свою деятельность в ведомстве. А президент Украины Владимир Зеленский пригласил Андрея Нэстасе и Влада Бэтрынчу, а также других делегатов, поддержавших резолюцию в пользу Москвы, посетить Донбасс. По его мнению, только так они смогут понять, какой ущерб и сколько страданий принесла Россия Украине.