Появилось видео провального запуска ракеты с французского космодрома

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SciNews.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться, передает Униан.

На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась. Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля. К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.