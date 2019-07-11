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Появилось видео провального запуска ракеты с французского космодрома
// фото: скриншот из видео
10:19, 11 Jul 2019
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На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале SciNews.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться, передает Униан.

На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась. Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля. К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.




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