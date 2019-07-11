15 июля ожидает одна из сильнейших за последнее десятилетие магнитная буря.
Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, отголоски которых долетают до Земли.
Во время магнитных бурь у чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. В зону риска метеоудару попадают беременные женщины, маленькие дети и люди преклонного возраста, передает Униан.
У метеозависимых появляется головная боль, головокружение, проблемы с давлением, сердцем и сном. В период магнитных волнений специалисты советуют правильно питаться. Обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться.
Отказаться от алкоголя и кофе, зато употребляйте чистую воду, зеленый чай. Сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать и быть спокойными.
Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивной, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.
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