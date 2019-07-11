Ученые нашли древнейшие человеческие останки в Европе

В одной из пещер на юге Греции археологи нашли два черепа человека, одному из которых более 200 тысяч лет.

Ученые датировали найденные в Греции останки Homo sapiens. Их возраст оказался более 210 тысяч лет, сообщает Nature.



Два окаменелых черепа нашли в пещере Апидима на юге страны в 1970-х годах. Один из них принадлежит неандертальцу, его возраст составляет более 170 тысяч лет. Второй череп "представляет собой смесь современных человеческих и примитивных черт" возрастом более 210 тысяч лет, передает Корреспондент.



Отмечается, что Homo sapiens мигрировал из Африки. Таким образом эта находка стала самым ранним свидетельством появления современного человека в Евразии.



Associated Press отмечает, что останки в Греции оказались на 16 тысяч лет старше, чем найденные в Израиле в 2018 году. Тогда ученые обнаружили окаменелую челюсть возрастом от 177 до 194 тысяч лет.