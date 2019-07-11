Спасающийся от жары лось удивил Сеть

Животное в рекордную жару устроилось на газоне под оросителем, чтобы хоть немного охладиться.

На Аляске очевидец снял на видео лося, который решил оригинально спасаться от жары под оросителем на газоне. Животное было снято в момент рекордной жары в американском штате. Об этом пишет The Mashable.

Ролик демонстрирует, как лось удобно улегся на газоне непосредственно под оросителем, и наслаждался брызгами воды, попадающими на него, передает Корреспондент.

"Аляска сейчас переживает рекордную волну тепла, и все делают все возможное, чтобы охладиться", - отметил автор ролика в комментарии.

Ролик с животным набрал за день тысячи просмотров на YouTube. В комментариях пользователи сочувствовали животному и восхищались увиденной картине. "Я бы смотрел на этого лося целый день", "Это прекрасно! Какое чудесное создание", - отметили юзеры в комментариях.