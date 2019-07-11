Исследование: фруктовые соки увеличивают риск заболеть раком

Существенное повышение риска заболевание провоцируется минимальной дозой сладких напитков, в том числе и фруктовых соков.

Новое исследование свидетельствует, что сладкие напитки и фруктовые соки значительно увеличивают риск развития рака. О результатах исследование сообщает CNN в четверг, 11 июля.

Всего 100 мл сладких напитков в день увеличивают риск развития рака на 18%, а риск развития рака груди - на 22%. Это касается не только сладкой газировки, но и фруктовых соков, передает Корреспондент.

Ученые следили за более 100 тысячами французов сопоставляя из уровень потребления сахара с заболеваемостью раком.

"Результаты указывают на статистически значимые корреляции между потреблением подслащенных сахаром напитков и риском всех видов рака вместе взятых, а также рака молочной железы", - сказал Иэн Джонсон, исследователь питания, который не принимал участия в исследовании.

"Удивительно, но повышенный риск заболевания раком у более крупных потребителей сладких напитков наблюдался даже среди потребителей чистого фруктового сока - это требует дополнительных исследований", - сказал Джонсон в Научном медиацентре в Великобритании.