Путешественник нашел изящное решение проблемы перевеса багажа

Он просто надел на себя 15 футболок.

Каждый турист рано или поздно сталкивался с проблемой перевеса багажа. Некоторые, чтобы не оплачивать дополнительный вес, надевают на себя всю одежду, передает Моя Планета.

Именно так поступил Джош Ирвин из Шотландии, рассказывает NDTV.

Видео было снято сыном Джоша в аэропорту Ниццы — на нем видно, как мужчина надевает на себя 15 футболок одну за другой.

Правда, потом их пришлось снимать снова — множество слоев вызвали вопросы у службы безопасности.