Он просто надел на себя 15 футболок.
Каждый турист рано или поздно сталкивался с проблемой перевеса багажа. Некоторые, чтобы не оплачивать дополнительный вес, надевают на себя всю одежду, передает Моя Планета.
Именно так поступил Джош Ирвин из Шотландии, рассказывает NDTV.
Видео было снято сыном Джоша в аэропорту Ниццы — на нем видно, как мужчина надевает на себя 15 футболок одну за другой.
Правда, потом их пришлось снимать снова — множество слоев вызвали вопросы у службы безопасности.
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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