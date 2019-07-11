Умерла актриса фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Сыгравшая в оригинальном фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 года) Денис Никерсон ушла из жизни в возрасте 62 лет. Об этом TMZ рассказали близкие актрисы.

Как сообщила ее семья, Никерсон скончалась в больнице вечером 10 июля. В тот же день актрису посетили несколько близких, передает 360.

В конце июня женщина попала в реанимацию. Медики диагностировали у нее пневмонию, а также ранее она перенесла инсульт. После сильного приступа болезни Никерсон подключили к аппарату жизнеобеспечения. Врачи обратились к родственникам 10 июля, рассказав об ухудшении ситуации. Близкие приняли решение отключить систему.

«Денис умирает, это просто вопрос времени», — сказал один из родственников актрисы.

Ее сын Джош рассказал, что перед смертью Никерсон хотела, чтобы после кремации ее пепел превратили в стеклянное произведение искусства.