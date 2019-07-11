Врачи рассказали, сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья

Шоколад можно есть каждый день, и это не повредит здоровью. Правда, лучше делать это утром и по половине плитки. Иначе из-за состава калорийного продукта будет трудно заснуть.

Эксперты рассказали, что такая норма потребления лакомства касается темного шоколада с содержанием какао не менее 50%.

«Среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов шоколада », — уточнил доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Специалист подчеркнул, что увеличить дозу можно, только если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом, передает 360.

Из-за содержания сахара и калорийности шоколадом, по словам Буеверова, лучше баловать себя до обеда. Кроме того, входящие в его состав алкалоиды обладают возбуждающим действием: из-за них процесс засыпания может ухудшиться.

По своей энергетической ценности молочный и темный шоколад почти одинаковы.

В темном шоколаде, как отмечают ученые, полезнее для здоровья именно из-за большего содержания какао-бобов. Соответственно, полезных компонентов в нем тоже больше.