Климат перестраивается: налетевший на Грецию шторм заставил людей прятаться в страхе

Греция переживает удар стихии. На Халкидики обрушился шторм: ветер валил деревья и переворачивал машины, а ливень шел сплошной стеной. Погибли шесть человек. В регионе объявлен режим ЧС.

Неистовство шторма было настолько сильным, что затопило целые районы. Вода пришла в дома и магазины, а на дорогах разлились настоящие озера.

Укрытие пытались найти сотни людей в страхе получить травму. Начались перебои с электричеством, некоторым потребовалась эвакуация из транспортных средств и зданий, передает 360.

К чему привела непогода

Мэр Пропонтиды Манолис Каррас заметил, что восстановление электроснабжения затруднено неблагоприятными погодными условиями.

В Халкидиках переполнены гостиницы. В них, по имеющимся данным, остается миллион человек. Люди не хотят покидать помещения, где чувствуют себя защищенными.

Ein heftiger Sturm hat Tausende Touristen auf der griechischen Halbinsel #Chalkidiki überrascht. Mindestens sechs Touristen starben. https://t.co/fsbeyh5hxj pic.twitter.com/a4v73khMOM — Funke Zentralredaktion (@FunkeBerlin) July 11, 2019

Пострадали, по различным данным, от 60 до 100 человек. Чаще всего их госпитализировали из-за травм головы, полученных из-за падающих деревьев и других предметов.

«Впервые за свою 25-летнюю карьеру я пережил нечто подобное», — рассказал Афансиос Кальцас, директор медицинского центра в Неа-Муданье, которого процитировало агентство Reuters.

Известно о шести погибших в результате шторма. Все они были иностранными туристами. Рухнувшее дерево возле гостиницы в приморском городе Неа Потидеа убило двух россиян — 39-летнего мужчину и его двухлетнего сына.

Под завалами погибли туристы из Румынии — женщина и восьмилетний мальчик, а в собственном трейлере — пожилая супружеская пара из Чехии.

Из-за непогоды в Халкидиках ввели режим чрезвычайной ситуации. В усиленном режиме работают все службы.

Когда все кончится?

Местные метеорологи уже назвали подобную суровую погоду нетипичной для Греции. Обычно летний период в стране жаркий и сухой.

«Не могу сказать, что это нормально. Но в последнее время все случается в связи с сильными изменениями климатического режима. При них возможны любые экзотические [погодные] явления», — заметил эксперт.

По его словам, в настоящее время идет перестройка всей климатической системы, поэтому подобные события будут происходить более часто.

"Уверен, что причина — глобальное современное потепление"-Геннадий Менжулин профессор-метеоролог.

Менжулин добавил, что предсказать подобные погодные явления достаточно сложно. Для этого нужно перестраивать систему наблюдения за метеоусловиями.

«В нынешних условиях, когда последовательность циклонов и антициклонов необычная, вся система предсказания погоды нарушается. Метеорологи привыкли оценивать все в прежних категориях — например, в осадках за месяц. Новые условия предпрогноза погоды не удалось создать.Экстремальные явления случаются более часто, а предсказать их сложно», — заключил он.

Судя по размещенной на «Гисметео» информации, дожди с грозами в Халкидиках будут идти еще около 10 дней. Максимальная скорость ветра ожидается 11 июля, в четверг. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Солнце вернется на территорию Греции уже в следующий вторник. Потом опять ожидаются дожди, а с 20 июля снова будет ясно.