Стало известно главное новшество iPhone 2020

Компания, вероятно, откажется от своего фирменного выреза. Экран будет занимать всю переднюю панель.

Линейка iPhone 2020 года, по словам аналитиков, лишится фирменного выреза в экранах, который был неотъемлемой частью последних моделей смартфонов Apple. Об этом пишет Appleinsider.com.

Ожидается, что экран будет занимать всю переднюю панель гаджетов. Об этом, в частности, заявил аналитик компании Credit Suiesse, ссылаясь на поставщиков американского техногиганта. По его словам, Apple уже заказала OLED-дисплеи для данного поколения устройств, передает Корреспондент.

Кардинальное изменение дизайна предполагает размещение более компактного модуля камеры Face ID в небольшой рамке сверху. При этом выреза в экране не будет.

В то же время аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что Apple совместит сканер Face ID и сканер отпечатков пальцев, которые встроит непосредственно в дисплей.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась информация о ценах на новые iPhone 2019 года.