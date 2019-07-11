Актер из Властелина колец впервые станет отцом

Элайджу Вуда и его возлюбленную заметили во время прогулки. Девушка актера находилась на последних месяцах беременности.

Голливудский актер Элайджа Вуд, который наиболее известен по роли Фродо в кинотрилогии Властелин колец, вскоре впервые станет отцом. Об этом пишет People.

Его вместе с девушкой заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Судя по внешнему виду его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед, она находится на последних месяцах беременности, передает Корреспондент.

Авторы издания также отмечают, что на руке будущей матери красовалось обручальное кольцо.

Элайджа Вуд сыграл Фродо Беггинса в трилогии Властелин колец, основанной по книге английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.