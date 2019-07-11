В Литве заблокируют доступ к пропагандистскому сайту Sputnik

Литовская комиссия по теле- и радиовещанию приняла решение заблокировать доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

Запрет мотивировали нарушениями со стороны портала. Якобы на сайте размещали публикации литовского национального вещателя ЛРТ, причем — без его согласия. LRT обратился в комиссию с соответствующей жалобой 3 июля.

В самом ЛРТ утверждают, что направляли предупреждения агентству Sputnik. Однако в руководстве агентства об этом ничего не знают.

Теперь решение регулятора должен рассмотреть Вильнюсский окружной административный суд. Только после этого запрет может вступить в силу. Пока доступ к сайту открыт.