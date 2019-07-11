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Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле
// фото: Memepedia
12:38, 11 Jul 2019
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Астролог Василиса Володина прогнозирует, что июль 2019 года станет удачным для пяти знаков Зодиака.

Среди везунчиков второго месяца лета - Овны, Близнецы, Весы, Скорпионы и Водолеи, передает Dialog.ua.

ОВЕН

Овны привыкли всегда и во всем быть на коне, каждый раз доказывая свое превосходство. В июле никому и ничего доказывать не придется. Все и так согласятся с тем, что вы первые во всех сферах. При этом июль станет чем-то вроде волшебной палочки, каждый раз чудесным образом исполняя ваши самые заветные мечты. Особенно продуктивным месяц станет в сфере дома и семьи. Возможно, пора совершить переезд, о котором вы уже очень давно грезите, передает УНИАН.

БЛИЗНЕЦЫ

Еще одни везунчики июля – легкие и воздушные Близнецы. Удача будет особенно ярко себя проявлять в финансовой стороне. Близнецам стоит приготовиться считать деньги… много денег, поскольку прибыль не заставит себя долго ждать. Василиса Володина считает этот период временем для совершения удачных покупок и важных приобретений.

ВЕСЫ

Весам будет преимущественно везти в сфере рабочих отношений. Возможно скорое повышение, в которое вы уже давно перестали верить. Кроме того, если вы давно откладывали что-то на потом, стараясь найти подходящее время, то смеем вас заверить, это время уже наступило. Принимайтесь за важные дела и очень скоро они обязательно принесут свои плоды.

СКОРПИОН

Скорпионам пора отправиться в путь, поскольку июль станет временем невероятных открытий и ярких эмоций. При этом возможна поездка, о которой Скорпионы уже давно мечтали. Володина рекомендует представителям этого знака Зодиака смело брать отпуск и открывать для себя новые горизонты.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи – абсолютные везунчики июля. Им будет сопутствовать удача совершенно в разных сферах. Именно в этот период Водолеи будут чувствовать невероятный подъем жизненной энергии. Для того чтобы сил становилось еще больше, астролог рекомендует уделить время занятиям спортом.




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    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

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